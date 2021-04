"¿Y si tú hija te dijera lo mismo?": Frida Sofía arremete contra Niurka

Luego de que la cubana saliera en defensa de Alejandra y Enrique Guzmán, la joven criticó a la vedette asegurando que ella sí está buscando fama.

MÉXICO.— Niurka fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la polémica en torno a Frida Sofía y su abuelo, Enrique Guzman, a quien la joven acusó de haberle realizado tocamientos indecentes cuando tenía cinco años.

La cubana aprovechó las cámaras para defender a los Guzmán, asegurando que Alejandra no podía desearle mal a Frida porque es su hija "ella la parió", pero también afirmó que la gran carrera musical que tanto Enrique como Alejandra han formado no podría ser manchada con los señalamientos de una "niñita".

Niurka también se dio a la tarea de "aconsejarle" a Frida que dejará de decir tanta "porquería" y que mejor se sentará con su mamá a arreglar las cosas en privado.

Sin embargo, esta declaración llegó a oídos de la también cantante por lo que la joven no se quedó callada y le contestó.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán publicó lo que piensa sobre el "consejo" de Niurka y la crítica que hizo en su contra.

Frida retomó la publicación de un usuario para expresar su sentir sobre las palabras de la actriz, fue así como, la joven se le fue con todo y la llamó oportunistas, piru$#%&, ardida y que solo se ríen de ella:

"Esta vieja para que vean si busca fama a costa de quien sea [...] sus pinc#$%& de "brujería" me las pasó por [...] Una piru#$%& cono tú jamás me podrá hacer daño [...] Estás ardida de que ya no hablan de ti [...]", escribió con un notable enojo la joven.