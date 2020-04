Ya conoces el "Netflix para móviles": Quibi y sus episodios de 10 minutos

LOS ÁNGELES.— Quibi arrancó este lunes con más de 40 programas en un novedoso formato: episodios de 10 minutos o menos y producidos y grabados para verse en orientación vertical en el teléfono.

Sin embargo sigue siendo una nueva plataforma de vídeo en "streaming" que pocos conocen. A continuación te contamos todo de ella.

¿Qué Mierda es QUIBI?

Esta hermosura de plataforma te permite ver contenido desde el celular, en formato vertical y en alta calidad. Daaale que mas queres?

¿Qué es Quibi?

Como la marca lo indica, Quibi es una plataforma de streaming con formato y contenido exclusivo para teléfonos móviles.

Ellos lo definen como televisión rápida en forma de "snack" ("quick bites" -pequeños bocados en inglés-), pues sus programas tienen una breve duración.

La cual va de entre 6 y 9 minutos, con la promesa de no superar los 10 minutos.

Asimismo, Quibi ha adaptado su contenido al formato vertical para ver el capítulo de una serie de la misma forma en la que se chatea en WhatsApp.

¿Qué me ofrece Quibi?

La plataforma cuenta con más de 40 programas; en su catálogo podrás encontrar series, concursos, documentales, programas de noticias, y todos con la premisa de durar menos de diez minutos.

Sin embargo, uno de los más comentados y con mejores críticas es "Thanks a Million", un programa producido y protagonizado por Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez.

Los latinos tienen un lugar especial

Entre el contenido que tiene Quibi, se le ha dado prioridad al público latino, debido a que cada vez es más numerosa en Estados Unidos y el resto del mundo.

Para los latinos, Telemundo tiene dos programas diarios en Quibi, que si bien serán principalmente en inglés, también habrá contenido en español.

"Pulso News", es otro de los programas que se podrá disfrutar en la plataforma. Este un informativo de 10 minutos que recoge información para los jóvenes latinos nacidos en EE.UU., que son bilingües.

Y por último pero no menos importante está "For the Cultura", que es un resumen de cinco minutos con las noticias culturales y de entretenimiento más importantes del día.

La aplicación ya está disponible, pero solo para teléfonos móviles, ya que por el momento no tiene la intención de dar el salto a la televisión.

