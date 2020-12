"Ya lo pasado, pasado", dice Alejandra Ávalos sobre Anel

Alejandra Ávalos quiere dejar atrás el conflicto que desde hace unos meses ha protagonizado con Anel Noreña, quien supuestamente la demandó por hablar de la vida privada de José José.

La actriz y cantante destacó que prefiere darle prioridad a su carrera musical y olvidarse de las peleas con la familia del intérprete de El Triste,quien falleció en septiembre del año pasado después de una larga enfermedad.

El pasado ya fue

“El pasado ya fue, ya lo dejé atrás, ya creo que forma parte de una historia que no quiero ni siquiera tocar”, cantó Alejandra Ávalos en entrevista con el programa Sale el Sol.

Alejandra recordó la existencia de los audios de José José hablando mal de Anel Noreña, pero en esta ocasión señaló que serán preservados hasta que la persona indicada los quiera revelar.

Anel Noreña y Alejandra Ávalos.- Foto infobae.com.mx

Muy sincera

"Yo siempre he sido muy franca, honesta, directa y verdadera con la prensa. Y cuando haya novedades en cualquier sentido yo siempre les voy a comunicar lo que haya. Por el momento me voy a enfocar en sacar adelante todos mis proyectos", comentó.

"Como decía bien mi amigo José José: 'Ya lo pasado, pasado; no me interesa'. De ahora en adelante tendré que ser muy específica en ese sentido, porque lo que yo necesito, a partir de este momento, es enfocarme a mis nuevos lanzamientos justamente este mes", añadió.

No le compete

Sobre las pruebas de la relación entre Anel Noreña y José José dijo: "Esto no me compete porque no son míos, pero más adelante ustedes van a tener noticias, les aseguro que van a tener primicias y lo prometo, pero en este momento estamos enfocados en lo musical".

Alejandra Ávalos hace este pronunciamiento después de enfrascarse en una intensa pelea por varios meses con Anel Noreña y sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, quienes le han pedido que deje de hablar de la vida privada de José José, que se disculpe de manera pública y quizá la reparación monetaria de daño.

José José y Alejandra Ávalos.- Foto de Infobae

Con información de Infobae