“El virus te tira el pelo” fueron las palabras que la cantante expresó al aceptar que tras el coronavirus tiene problemas de caída del cabello.

MÉXICO.— Yuri llamó la atención tras su participación en la gala de Premio Lo Nuestro, pues la cantante lució varias pelucas a los largo de la ceremonia.

Sin embargo, en entrevista la veracruzana habló sobre el problema de alopecia que sufre tras haber enfermado de la Covid-19.

Luego haberlo negado, Yuri admitió que se contagió del virus SARS CoV-2. Y tras admitir que el coronavirus afectó su salud también reveló haber sufrido secuelas, entre ellas la pérdida del cabello.

En entrevista con varios medios, Yuri bromeó sobre el uso de pelucas y el problema de alopecia.

Yuri también relató lo difícil que es peinarla porque ya casi no tiene pelo — mientras señalaba su cabeza cubierta con una gorra negra —, sin embargo aseguró que ya está en tratamiento.

“No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito [...] Pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento” detalló la rubia.