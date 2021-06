Ya se le olvidó, Yalitza Aparicio admite que ya no le salen las tortillas

Yalitza Aparicio siempre ha destacado lo orgullosa que está de sus raíces indígenas, pero parece que sus compromisos de farándula han logrado que poco a poco pierda parte de sus costumbres, como ella misma confesó al compartir una imagen en la que lamentó que “ya no soy buena para moler” tortillas.

La actriz, que alcanzara popularidad gracias a su trabajo en “Roma” (de Alfonso Cuarón); compartió a través de una historia en Instagram la comparación entre sus tortillas y las realizadas por su familia, demostrando que las suyas ahora salen pequeñas.

“ Ya no soy buena para moler , mis tortillas son muy pequeñas”, escribió en su publicación, citada por El Heraldo de México .

La también licenciada en Educación confesó a sus seguidores en la citada red social que aunque sí sabe cocinar y echar las tortillas al comal, su sazón no es tan bueno como el de sus hermanos y su madre.

Desde su incursión en el mundo del cine, Yalitza Aparicio ha protagonizado varias campañas comerciales, en las que destaca la belleza natural de México, sintiéndose orgullosa de su natal Tlaxiaco (Oaxaca), al que mantiene siempre presente, especialmente cuando alguien intenta “humillarla” diciéndole que se vuelva a su tierra, como ella misma destacó hace unos días en Facebook.

“Cuando me dicen que me regrese a mi pueblo, si me dan ganas. Solo cierro los ojos y veo esto”, escribió en una fotografía en la que aparece en un conocido mirador de la ciudad.