La actriz expresó su preocupación por su esposo al que espera puedan vacunar pronto, ya que es parte de la población en riesgo.

Yadhira Carrillo levanta la mano para que su esposo Juan Collado sea vacunado contra el coronavirus; además habla sobre el testamento del abogado

MÉXICO.— Yadhira Carrillo sigue demostrando su preocupación por la salud de Juan Collado debido al alza de contagios de Covid-19, y no descarta que en breve su esposo pueda recibir la vacuna contra el coronavirus pese a que el abogado continúa detenido en la cárcel.

Yadhira también relató cada uno de los protocolos que se siguen para entrar a la prisión, los cuales aseguró todos siguen para salvaguardar la salud de los internos y el personal.

La prensa la cuestionó sobre si había tenido oportunidad de hablar con Juan al respecto del testamento o sus últimos deseos de vida, sobre todo por el peligro que corre de contagiarse de coronavirus.

“De eso no hemos platicado porque el estar aquí es ya tan difícil, que hay ciertas cosas, ciertos temas que no abordas en este instante [...] entonces no hablamos de esos temas [...] Tiene sus cosas muy en orden siempre”, confesó Carrillo.- Con información de Agencia México.