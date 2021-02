Yadhira Carrillo le dice feliz día del amor a Collado con flores y comida

CDMX.- La actriz Yadhira Carrillo no se plantea la posibilidad de que su esposo Juan Collado no salga de la cárcel. "En lo absoluto lo veo así porque sé que la justicia existe", comentó a las afueras del reclusorio Norte de la Ciudad de México este sábado.

Collado, preso por delincuencia organizada

El abogado fue encarcelado en julio de 2019 por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A más de un año de su detención, Yadhira lo sigue visitando y este fin de semana lo hizo para pasar tiempo con él en el marco del Día del amor y la amistad llevándole flores y comida.

"A Juan desde siempre le gustó esa parte de la ternura y el cariño y ese tipo de detalles", señaló Yadhira en su encuentro con la prensa la tarde de este sábado.

La actriz compartió cómo fue que se dio la conquista de su esposo con quien contrajo matrimonio en 2012. "Le costó mucho trabajo, la verdad es que qué bueno, así debe de ser. Fueron como seis meses, yo estaba grabando una telenovela y le decía 'no puedo salir porque estoy grabando', y me decía 'te invito a desayunar'", recordó.

"Después de unos meses salimos a cenar y fue muy lindo, fue un mes de salir todos los días, siempre un caballero, muy respetuoso, iba y me dejaba a mi departamento".

Collado le llevaba serenata

Yadhira además relató que siempre le llevaba serenata y viceversa. Actualmente continúa refrendándole su amor al visitarlo en el reclusorio. "Siempre le expreso y más aquí adentro, cariño, mucho apoyo. (Le digo) 'mi amor, todo está bien'", dijo.

"Le hice su comida favorita, le traje su comida de su tierra, fabada española, croquetas de jamón serrano, anoche estuvimos cocinando, unas albóndigas de robarlo. Le gusta la comida casera, Juan es muy sencillo".

En oración

De acuerdo Yadhira, el tiempo que Collado ha pasado detenido ha aumentado su deseo de orar y actualmente el abogado pasa muchas horas en oración.

"Ahora lo veo y es un hombre muy entregado al amor, de su esposa, de su familia, me encanta verlo tan religiosamente cercano a Dios". "Es muy duro estar en este lugar y más cuando en tu vida lo hubieras esperado, cuando no lo mereces, pero de todo hay que aprender siempre todos los días, de lo bueno, lo malo, y ofrecérselo a Dios".

En este tiempo la actriz de telenovelas ha aprendido que no hay nada más importante que tener amor, salud y poder tener a quien dárselo y a quien cuidar, en este caso su marido. Señala que no pierde la esperanza de verlo fuera porque es erróneo que esté encarcelado.

"Este tiempo que Juan ha estado aquí, para él y para nosotros y sobre todo para todos los que nos rodean y aman, ha sido tan positivo porque te enseña muchísimo. Juan me ha dicho 'si yo antes te valoraba ahora te valoro tanto más, ahora valoro lo que es estar en casa, dentro de casa contigo, no trabajar todo el tiempo', porque siempre fue un hombre muy responsable, siempre trabajando".

Le envió un abrazo

"Dice 'qué importante es estar en casa, quiero estar en casa no quiero salir valorar eso y decir quiero estar contigo es precioso. Con respecto a la exesposa de Collado, la también actriz Leticia Calderón, le envió un abrazo por la muerte de su padre a principios de febrero y detalló que la relación con ella siempre ha sido buena.

"Estoy con ella, que se recupere lo más pronto posible, aunque de esto no te recuperas nunca; mi papito ya se fue… (Hay que) darle mucho amor a los que estén aquí presentes".