Yahir revela consejo que José José le dio hace 16 años

México (Notimex).- Respirar con la lengua en el paladar a fin de que el aire entre menos frío a la garganta, es el consejo de oro que José José dio al cantante Yahir hace 16 años.

Se conocieron en 2003 cuando el llamado “Príncipe de la Canción” le entregó al sonorense el premio a la Revelación, durante la segunda edición de las Lunas del Auditorio.

“Al salir de ‘La academia’, yo tenía 23 años y me tocó conocer a grandes artistas e ídolos, pero el primero que me dejó sorprendido y con la boca abierta, fue José José. Esa vez, en backstage, me dio consejos de humildad y sencillez, de cómo interpretar y de cómo debo prepararme antes de salir al escenario”, comentó Yahir.

El cantante añadió que José José le recomendó que, en los lugares de temperatura baja, la garganta tiende a desentonarse debido al aire frío que le entra. “Me explicó que cuando se toma aire para cantar, ese aire está frío y la garganta tiende a destemplarse. Eso me pasó hace mucho que salí a cantar en un lugar muy frío y mi garganta empezó a escucharse como si tuviera gallos. La voz iba y venía porque tenía las cuerdas entre frías y calientes”.

“Lo platiqué con él y me recomendó que, en primer lugar, tenía que salir súper tapado a cantar. Número dos, que la respiración debía ser con la lengua de por medio. Es decir, que la lengua pegue en el paladar al momento de respirar, porque esto hará que el aire entre menos frío a la garganta”.

Prepara homenaje

Yahir recordó que aquella vez platicaron mucho. “Es una persona a la que todo México amó. Y él ha sido mi voz favorita de todos los cantantes hombres que he escuchado. Su muerte me pudo mucho, al igual que la de Camilo Sesto”.

El próximo 30 de noviembre, Yahir rendirá homenaje a José José, Camilo Sesto y Roberto Carlos durante el concierto que ofrecerá en el Teatro Metropólitan y que estará inspirado en el musical Jesucristo Súper Estrella.

“Será un show muy especial porque la obra me cambió la manera de generar un espectáculo, porque vino a moverme muchas cosas. Estamos tratando de que el concierto tenga matices y motivos de ‘Jesucristo Súper Estrella’, pues ha sido un aprendizaje enorme para mí”, resaltó.

Yahir adelantó que algunos de los temas tendrán un sonido distinto, pero conservando su esencia y guardará la emoción de los cierres. En algún momento habrá sólo una guitarra en escena y en otro ejecutarán muchos músicos.

“Quiero que sea algo muy profundo, muy especial y espiritual. Trataré de llevar esto a un rumbo que nunca había tocado”, indicó.