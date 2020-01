Vídeo: Yalitza alza la voz en concierto de Mon Laferte

Yalitza fue invitada al concierto de Mon Laferte.- Foto: Instagram Yalitza fue invitada al concierto de Mon Laferte.- Foto: Instagram Yalitza fue invitada al concierto de Mon Laferte.- Foto: Instagram ❮ ❯

Yalitza irrumpió con el concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes para alzar su voz en pro de las mujeres y el movimiento feminista.

“No es mi color de piel, mi clase social, mi cultura o mi preferencia sexual lo que determina quien soy, son mis valores (sic)“, era el mensaje de una cartulina verde que sostuvo Yalitza durante la canción “Plata ta ta“, mientras que la chilena agitaba un pañuelo verde.

Durante el concierto, Mon Laferte resaltó el trabajo de las mujeres, y como parte de ello invitó a decenas de chicas al escenario para después explicar que eran artistas y cantar todas juntas una versión de “Cucurrucucú paloma“, que incluyó un rap que decía frases de empoderamiento femenino, haciendo que todo el público aplaudiera de emoción.

Yalitza y Mon Laferte se han mostrado muy cercanas desde su colaboración para el vídeo de "Plata ta ta".

Una noche que será inolvidable para muchos inició con la canción “Por qué me fui a enamorar de ti“, en donde la cantante salió luciendo un vestido rosa de muchos olanes, la euforia de la audiencia estremeció el lugar, mientras se escuchaban temas como, “Ronroneo“, “Cumbia para olvidar“, “No te me quites de acá“, “Funeral“, entre otras.

“Buenas noches, muchas gracias por venir, bienvenidos a la gira de ‘Norma’, hoy es el último concierto, muchas gracias a cada uno de ustedes por venir, sé que muchas vinieron desde muy lejos, no sólo pagaron su boleto, sino también el hotel, el camión, así que gracias de corazón. Los quiero mucho y vamos a llorar un poquito“, fueron las primeras palabras que dijo la interprete para saludar a sus admiradores.

El concepto visual del show fue el color rosa, las pantallas transmitían en todo momento distintas imágenes, que ilustraban cada tema.

“Vendaval“, “El cristal“, “Caderas blancas“, “Paisaje Japonés“, fueron algunas canciones que conformaron un set acústico, llenando así de romanticismo todo el lugar.

“Muchas gracias por venir, este año 2020 cumplo 13 años de vivir en la Ciudad de México. Yo me pregunto, a los cuántos años uno la hacen mexicana, ya como tacos, ya me sé todos los albures. Cuando llegué me comí unos tacos afuera del metro Coyoacán y me dio diarrea, pero de ahí nunca más me enfermé de la panza. Puedo decir que México me hizo más fuerte. Antes me tomaba media chela y ya quedaba así como de…, pero acá con el mezcal uno aprende otras costumbres. Que por cierto ¿por qué no tengo un mezcal aquí?”.

Las sorpresas no terminaron y los ánimos se encendieron nuevamente cuando saltaron al escenario Jesse y Joy, para interpretar juntos “Mi buen amor“, llegando así al clímax con “Amárrame” y “El beso“, temas que 14 mil personas interpretaron al unísono e hicieron que Mon Laferte dejara de cantar.

Después de haber hecho bailar y cantar a miles de personas, la velada terminó con su éxito, “Tu falta de querer“, en donde todo el público asombró a la cantante al encender la luz de su celular.

Pero lo sorprendente fue que el lado derecho del recinto colocó, sobre la luz de sus teléfonos, un papel de color verde, los de en medio dejaron su luz blanca y los del lado izquierdo pusieron un papel rojo, haciendo que el Domo de Cobre se iluminara con los colores de la bandera nacional, un acto que dejo sin palabras a la chilena, que casi derramaba lágrimas de la emoción.

