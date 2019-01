Yalitza Aparicio baila cumbia en la fiesta de los Golden Globes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, fue captada bailando cumbia luego de la ceremonia de los Globos de Oro, donde la cinta del mexicano logró dos premios.

#Roma actress Yalitza Aparicio dancing it up at #Netflix’s #GoldenGlobes party pic.twitter.com/fEzA0I0Ury

— Yvonne Villarreal (@villarrealy) January 7, 2019