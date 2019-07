Yalitza Aparicio, con guardias en La Guelaguetza

OAXACA (El Universal).— Muy sonriente lució Yalitza Aparicio durante la Guelaguetza este primer Lunes del Cerro, sin embargo, a la hora de dejar el auditorio, la actriz nominada al Oscar por “Roma”, salió con un fuerte, para muchos exagerado, dispositivo de seguridad que no pasó inadvertido.

En Facebook ya circula un vídeo de alguien que captó a la originaria de Tlaxiaco saliendo como siempre sonriendo, pero con dos cadenas humanas por delante de ella, protegiéndola por si alguien pudiera acercarse, aunque al menos en ese fragmento de vídeo, no se ve mucha gente alrededor.

Quien hiciera el papel de Cleo en la cinta biográfica de Alfonso Cuarón, después de tantos dimes y diretes, de que iba o no a uno de los eventos más importantes en Oaxaca, que porque no se dejaría fotografiar al lado de políticos, por fin el lunes apareció, y fue en muchas ocasiones motivo para que robara cámara mientras los bailables se realizaban, lo que ella no le tomó importancia y disfrutó el acto.

Imán por su fama

Yalitza Aparicio fue la imagen publicitaria que utilizó el gobierno de Oaxaca este año para aprovechar la fama que le dejó la cinta ganadora de varios Oscares, a fin de atraer al turismo internacional y nacional, el cual abarrotó el Auditorio del Cerro del Fortín.