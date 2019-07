Yalitza Aparicio desea tener hijos que respeten a las mujeres

SAN MIGUEL DE ALLENDE.— Yalitza Aparicio dice que uno de sus deseos es formar una familia que esté llena de valores y cuyos hijos aprendan a respetar a las mujeres.

La nominada al Oscar por su trabajo en ROMA, estuvo durante la presentación oficial de la campaña Cero Violencia Contra Mujeres en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato.

“Existen lugares en el país donde se cree que por ser mujer no se es capaz de ocupar un puesto o seguir estudiando y que sólo se vino al mundo a tener hijos. “Tuve la gran dicha de tener papas que no permitieron hiciera caso a estos comentarios, que por ser mujer no tenía que quedarme necesariamente en casa”, expresa.