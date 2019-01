Yalitza Aparicio entre los mejores actores de Hollywood según W Magazine

MÉRIDA.- La revista estadounidense W Magazine publicó una lista de los mejores actores de Hollywood en 2018. En la cual incluyen a Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma”.

Yalitza posó nuevamente junto a la actriz Marina de Tavira, esta vez para W Magazine, en la publicación que sirvió para hacer publica la lista.

Tim Walker, fotógrafo británico, se encargó de retratar a las estrellas elegidas para la publicación, bajo un ambiente surrealista.

La lista también incluye a Nicole Kidman, ­Saoirse Ronan, Amy Adams, Margot Robbie, Emily Blunt, Eddie Redmayne, Michael B. Jordan, Willem Dafoe entre muchos otros.

Para la fotografía Yalitza portó un vestido Valentino de la temporada primavera- verano 2019; Mientras que Mariana lleva un vestido de The Row de la misma temporada.- Redacción electrónica

In an eccentric universe created by the photographer Tim Walker, see all the biggest stars of the year in fantastical scenarios featuring mysterious egg people and a giant bouncy castle, here: https://t.co/6zhc2R9wUb pic.twitter.com/FoI6yJdzH0

— W magazine (@wmag) January 3, 2019