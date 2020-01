MÉXICO.— Yalitza Apatricio vuelve a ser objeto de críticas, luego de que hiciera una publicación en su redes sociales, en la que se decía emocionada por leer un libro que le enviaron.

Sin embargo, ese libro que desea leer es nada menos que “American Dirt”, el cual trata el tema de la inmigración de un modo racista.

Las críticas se presentaron de inmediato, ya que no podían creer que ella se sintiera feliz por recibir un libro de este tipo, además de que consideraron que promocionar un libro así era poco coherente con lo que ha venido haciendo últimamente.

Nada como arrancar el año con un nuevo libro para leer. Gracias a @oprahsbookclub por enviarme “American Dirt”. #ReadWithUs

Nothing like starting the year with a new book to read. Thanks to @oprahsbookclub for sending me "American Dirt".#ReadWithUs pic.twitter.com/tIHVYRitUb