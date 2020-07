Yalitza Aparicio, invitada a formar parte de la Academia de Hollywood

Yalitza Aparicio es una de las 819 personas invitadas a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, organización a cargo de la entrega del Óscar.

Eva Longoria, Ana de Armas, Zendaya y Awkwafina son otras de las figuras anunciadas por la organización este martes. De aceptar, como lo hace la mayoría, esta nueva generación tendrá privilegios para votar para la próxima entrega de los Oscar.

