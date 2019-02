Yalitza Aparicio, muy “yucateca”

Luce diseños de David Salomón y Bárbara Sánchez

Desde que Yalitza Aparicio se adueñó de los corazones de millones de mexicanos, muchos de ellos han querido tener cuando menos un leve contacto con la oaxaqueña que ha revolucionado no solo el mundo del cine y el espectáculo, sino también de toda la sociedad.

Uno de los corazones que conquistó desde su primera aparición en la película “Roma” fue el del diseñador David Salomón, quien ha defendido a capa y espada a través de sus redes sociales, incluso con escritos que se han viralizado como el que lleva el título “Pues dirán misa”, a una mujer que está siendo “punta de lanza” de un movimiento de empoderamiento de la mujer indígena y “muy mexicana”.

Hoy el sueño de ser parte de todo lo que Yalitza vive, a unas horas de la entrega de los premios Óscar, en la que está nominada en la categoría de Mejor Actriz, se vuelve realidad para David al verla vestida con un diseño que hizo especialmente para ella para la sesión de fotos del más reciente número de la revista “HOLA! México”.

“Cuando la producción de ‘HOLA!’ me propuso vestir a Yalitza no pude contener la emoción, una que desbordé en mi taller, al lado de todo mi equipo de trabajo, en tan solo una semana y que encierra toda la emoción y amor que le tengo a mi país y, en especial a Oaxaca, que está representado en esta maravillosa mujer que es Yalitza Aparicio”, destaca el diseñador yucateco en entrevista con el Diario.

“El año pasado visité Oaxaca y viví, por primera vez, la experiencia de la Guelaguetza… y de solo recordarlo se me eriza la piel y casi lloro como lo hice en esa ocasión”, confiesa.

Toda esa impresión que David absorbió en ese momento, rodeado del espíritu de las etnias indígenas, es el que se materializó en el vestido que Yalitza luce en las páginas interiores de“ HOLA!”, un diseño mexicano, aunque sean telas francesas, en el que se destaca la figura de la actriz mexicana con cuello “V”, marcando su cintura y mostrando piel de forma elegante, elaborado en la parte superior en encaje chantilly en rosa mexicano y la falda en shantung de seda con franjas verdes y rosas. “Un diseño que grita que es México en la figura y personalidad de Yalitza”.

Los comentarios en redes sociales, desde que ayer comenzara a compartirse la imagen de Yalitza vistiendo a David Salomón, es tal que muchos le dicen al diseñador que su vestido debió ser el de la portada. “Algo que agradezco mucho y me deja más que contento. Comentarios como estos, positivos entre nosotros y para nosotros, son los que hay que volver virales, no los que dañan”.

“¿Qué si me gustaría que llevara un diseño mío la noche de los Óscares? ¡Pues, claro que me encantaría! Pero igual me hará feliz si la visten con una pieza de un creador mexicano que destaque toda la personalidad que irradia, con su sencillez y esa sabiduría que lleva de sus antepasados, y que presume con mucho orgullo”, agrega Salomón.

“El domingo Yalitza hará historia, al ser la primera mujer de raza indígena mexicana en estar en la ceremonia de los premios de La Academia, algo que otras razas ya lograron, pero que en México no habíamos vivido, pues Salma Hayek es mexicana, pero de ascendencia libanesa, como yo”, aclara.

“Yalitza y yo. Así se llama esta foto. O sea, no se llama así pero para mi, así se llama. Oaxaca y Yucatán juntos en Los Angeles. Con sabor a México… eso sí” es el texto en las redes sociales de David que resumen su sentir al verla vestida con su diseño, “a esa mujer mexicana, oaxaqueña, de padre mixteco y madre triqui… a esa mujer que está haciendo historia, de la que es imposible no amar”, remata Salomón.

Bárbara Sánchez

A su vez, “Elle”, “Quién” y “Bad Hombre” han presentado a la protagonista de “Roma” con creaciones de la también yucateca Bárbara Sánchez Kane.

Bárbara explica al Diario que Raúl Álvarez, editor de moda de “Elle”, le solicitó algunos diseños para que la actriz apareciera en un artículo de la revista en línea. “No tenía idea que se usaría después para la portada de ‘Quién’”, afirma.

En una de las imágenes de “Elle” luce una camisa de la colección Artesanal Sex Shop AW18 y en otra, la que llegó a la cubierta de “Quién”, complementa su atuendo con una chamarra de piel de cordero, “un clásico de la marca”.

Para “Bad Hombre”, la estilista Nayeli de Alba eligió propuestas de Bárbara para vestir a Yalitza, Marina de Tavira y Jorge Antonio Guerrero (“Fermín”). La joven oaxaqueña utilizó un traje rosa completo de la colección Men Without Fear Mini Serie SS18.— Renata Marrufo Montañez y Valentina Boeta Madera