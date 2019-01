Yalitza Aparicio no tiene vocación: declara Patricia Reyes Spíndola

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Patricia Reyes Spíndola siente que Yalitza Aparicio no tiene la vocación para seguir dentro de la actuación.

La maestra de teatro y actriz de Televisa en una entrevista para “Ventaneando“, comentó que a la oaxaqueña se le va ir muy rápido la fama y que su momento es fugaz.

“Yo creo que sí se va ir la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto. No es su vacación, no es lo que quiere.“

.@reyesspindola no cree que Yalitza Aparicio haga carrera en la actuación #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/HiNoVnyI5h — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) January 21, 2019

“Creo que es un momento muy fugaz y la verdad que qué padre que ponga a México y a Oaxaca, ella es del mismo pueblo donde mi abuelo, de Tlaxiaco, así que mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, pues ahora este a ese nivel“, comentó para las cámaras del programa de TV Azteca.

Yalitza Aparicio, quien no tiene tablas en actuación, hoy fue nominada a la categoría como Mejor Actriz por la película “Roma.”

