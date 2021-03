Yalitza Aparicio se siente feliz con Luis Mandoki

Aprende día a día

TLALPUJAHUA (El Universal).— A más de tres años de que Yalitza Aparicio Martínez estallara de emoción al enterarse de que era la primera mujer indígena postulada al Óscar en su categoría de Mejor Actriz, la oaxaqueña de nueva cuenta se encuentra frente a las cámaras para filmar su segunda película como protagonista: “Presencias”, un filme dirigido por Luis Mandoki.

Mientras espera su llamado a la locación, la joven actriz que saltó a la fama tras ser descubierta por el multipremiado director Alfonso Cuarón, recorre las calles y lugares icónicos del pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, donde actualmente se rueda el filme.

“Se siente maravilloso. He estado en otros proyectos que tal vez no han salido a la luz, pero estar en esta ocasión en un proyecto con tanto elenco mexicano me emociona”, dice en entrevista la actriz originaria de Tlaxiaco, comunidad de la región Mixteca de Oaxaca. Yalitza habla con seguridad. Para esta actriz, que pasó de ser una joven normal de su comunidad a trabajar en una producción cinematográfica de Hollywood, tener la oportunidad de actuar bajo la dirección del cineasta Luis Mandoki es fantástico, sobre todo, explica, por la oportunidad de “aprender día a día, proyecto tras proyecto”.

“Cuando llego a un lugar es: como no sé nada, dime qué quieres y cómo lo quieres y punto”, señala la actriz sobre el método de trabajo que ha adoptado.

“El hecho de estar actuando con Luis (Mandoki) es el aprender las técnicas que él trabaja; ver cómo se relaciona con los actores y cómo va llegando a los personajes que desea, es eso: otra enseñanza más”, menciona Yalitza, vinculando sus vivencias con su pasado de maestra de preescolar.

Si algo ha quedado claro desde aquel momento en el que la fama tocó a la puerta de la joven manifestado en ese casting fortuito donde fue descubierta, es que Yalitza no se detiene y que si algo sabe hacer es trabajar.

Para muestra, la postulada al Óscar como Mejor Actriz afirma que, además de “Presencias”, tiene más proyectos en puerta, pero, cautelosa, prefiere todavía no revelarlos.

“Por supuesto que tengo más proyectos en puerta, pero saben que siempre le concedo el honor a los encargados de cada proyecto de revelar qué son y en qué consisten”, afirma.

Cher Constantine, productora de la película, señala que Yalitza será el “bistory” de la trama y que lleva uno de los papeles principales, como apoyo del protagonista masculino, Alberto Ammann, quien en este thriller sicológico da vida a un actor famoso que regresa de visita a un lugar de su infancia: una cabaña internada en el bosque.

“Ahí vivió una tragedia; matan a su esposa y después regresa para descubrir quién fue el que los atacó, entonces se da cuenta de que pasan cosas muy extrañas y hay presencias paranormales en el pueblo”, adelanta la productora.

De un vistazo

La historia

El clímax de esta cinta es cuando el protagonista es acechado por todas las presencias extrañas que hay en el pueblo.

No fue recomendada

La productora de “Presencias aclara que Yalitza no fue llamada por recomendación del cineasta Alfonso Cuarón, ni tampoco hizo casting. Fue “el ojo” de Mandoki.