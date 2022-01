Yalitza Aparicio y Superholly: Así respondió la actriz a las críticas de la youtuber

Yalitza Aparicio participó hace unos meses en un cortometraje en el que tuvo que demostrar sus habilidades para hablar inglés, sin embargo, la reconocida youtuber Superholly decidió publicar un vídeo analizando su pronunciación y la actriz le respondió las críticas. Esto fue lo que dijo.

Superholly optó por hacer una reacción al corto "Daughters of witches" en el que Yalitza Aparicio participó hablando inglés. Sin embargo, lo que llamó la atención de la influencer fue que un artículo calificó como "perfecta" la manera en la que la actriz pronuncia las palabras en inglés.

"Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado", señala Superholly en su vídeo.

Por otro lado, dicha publicación llegó hasta Yalitza y no desaprovechó la oportunidad de responderle a través de su canal de YouTube.

"Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita".

Asimismo, la actriz recalcó que utilizó esa pronunciación porque eso era lo que quería comunicar la directora, pues se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa y que al igual que ella, hay muchas personas que llegan a Estados Unidos y cuando aprenden el idioma desde cero, les cuesta un poco la pronunciación.

En su mismo vídeo, Yalitza comentó que para ella es difícil hablar en inglés debido a su personalidad introvertida, pues al no es muy sociable, le cuesta trabajo expresar lo que siente y piensa.

"La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento, sí te pone más nerviosa... Me pongo a ver estos videos y no sé cómo le hice", aseguró.

De igual manera, Superholly añadió al finalizar su vídeo que es imposible hacer un análisis de la pronunciación de Yalitza, puesto que no hay vídeos reales de ella hablando inglés

"Me encanta porque ella dice no hablo inglés, yo hablo español, entonces que se adapten ellos a mí, me gusta", dice la youtuber.