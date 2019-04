Yalitza Aparicio tiene actitud de diva, aseguran usuarios

A pesar de que el comportamiento amable siempre ha caracterizado a la actriz, Yalitza Aparicio, usuarios de redes sociales reportaron que tiene actitud de “diva” en su trato a la prensa.

Tras aparecer en la cinta Roma, Aparicio ha estado bajo los reflectores y acaparó la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión reporteros enojaron a Yalitza cuando salió del Senado de México.

Los reporteros querían una entrevista con la actriz, pero la hostigaron tanto que tuvo que salir por otra puerta.

“Primero no empujen y entonces les hablo pero están empujando a los chicos (…) no , no , no a los chicos no les empujen, guarden su distancia”.