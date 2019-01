Yalitza Aparicio y 10 estrellas de Hollywood en portada de Vanity Fair

Yalitza Aparicio nuevamente posa para una cámara, en esta ocasión junto a 10 actores de Hollywood quienes son portada parte de la portada de la revista Vanity Fair, la cual celebra su 25 aniversario.

Foto: Vanity Fair

Las imágenes fueron tomadas por el cineasta Emmanuel “Chivo” Lubezki, tres veces galardonado con el Premio de la Academia.

“Es una época de enormes cambios en la industria del cine. Cada artista tiene una historia única de Hollywood que dice mucho sobre dónde ha estado el negocio y hacia dónde se dirige”, publica el sitio de la revista.

Como un breve mensaje, Yalitza dijo que sentía orgullo y sabía que transmitía esperanza para muchas personas.

“Si bien mi tiempo en el negocio ha sido breve, ha sido una fuente de orgullo y esperanza para muchas personas que ven a alguien que se parece a mí, una persona indígena, que protagonizó una una película de un director ganador del Oscar”, dijo Yalitza.

También recalcó que este es un gran cambio para Hollywood.

Los otros invitados a formar parte de la portrada de esta revista son: John David Washington, Rami Malek, Elizabeth Debick, Chadwick Boseman, Nocholas Hoult, , Henry Golding, Regina King, Saoirse Ronan, Chalamet y Tessa Thompson.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD

Chadwick Boseman says he and his fellow Hollywood Issue cover stars “give new breath to what Hollywood is and what Hollywood is going to be. And that’s in terms of diversity, ethnicity, gender, and the type of work that we’re doing.” #VFHollywood https://t.co/pEz6DPq8RE pic.twitter.com/866fPMAqaz

— VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019