Yalitza y Marina de Tavira presentaron un premio en los Bafta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, presentaron uno de los galardones de los premios British Academy Film Awards (Bafta).

Para presentar el premio a Mejor Guión Adaptado, Yalitza habló en español y De Tavira fungió como traductora para los presentes en el Royal Albert Hall.

“La adaptación es como la traducción tomas las palabras de otro para transmitir su significado a un nuevo público“, dijo Aparicio en su participación.

En la categoría resultó ganador el filme “BlacKkKlansman”.

De las siete nominaciones en las que competía el filme de Alfonso Cuarón durante la 72 entrega de los British Academy Film Awards 2019, consiguió levantarse con la máscara dorada en cuatro ocasiones en las categorías de Mejor fotografía, Mejor cinta no habla inglesa, Mejor director y Mejor película.

Yalitza Aparicio and Marina De Tavira presenting the BAFTA for Adapted Screenplay #BAFTA pic.twitter.com/RjJsFQD2Jq

