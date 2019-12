Yanet García habla del supuesto romance con Raúl Araiza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Yanet García no se quedó callada y por fin habló del escándalo en el cual se le relacionó con Raúl Araiza, pues se empezó a decir que la guapa mujer fue la responsable del divorcio del conductor, el cual se dio a conocer en el programa “Hoy.”

“A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad. Yo a Raúl lo adoro. Es mi compañero de trabajo, del teatro, mi novio lo conoce, son súper buenos amigos. En realidad, nunca ha habido nada. Yo digo a ver dónde está una fotografía, un video no existe, porque solo tenemos una bonita amistad“, expresó Yanet.

Respeta a su exesposa

La conductora también quiso dejar claro que nunca hubo nada entre ella y Araiza y que incluso tiene una relación bonita con Fernanda, la ahora expareja de Raúl, quien señaló que su separación se dio en los mejores términos.

“Yo respeto mucho y soy muy buena amiga de la ahora exesposa del ‘Negrito’, Fernanda, la adoro y somos amigas y ella también se ríe de esto“, expresó Yanet.

Nuevos proyectos para Yanet García

Mientras tanto, Yanet se encuentra muy ocupada pues quiere cerrar el año con broche de oro, aunque se dice que la razón por la cual está muy ocupada es porque podría dejar el matutino “Hoy” para irse a trabajar en Estados Unidos, pues al parecer busca nuevos proyectos relacionados con su faceta dentro de la actuación, pero en Hollywood.

