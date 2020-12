Yao Cabrera, detenido tras fiesta con menores de edad y fingir su muerte

La madrugada de este miércoles, el youtuber Yao Cabrera fue detenido por elementos de la Prefectura Nacional de Uruguay, luego de romper nuevamente las leyes de distanciamiento social, al organizar una fiesta en la llamada “mansión Wifi”.

La detención del youtuber, a quien en México se le conoció por el escándalo protagonizado con Caeli –quien lo acusó intento de abuso-, tiene lugar por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que penaliza a quienes violan las medidas preventivas para “impedir la introducción o propagación de una epidemia (pandemia del Covid-19)”.

De acuerdo con medios locales, en el lugar se encontraban al menos 32 jóvenes, entre ellos menores de edad. Las autoridades allanaron el lugar y encontraron además 24 celulares, 5 notebooks, más de 13,000 dólares (259,846 pesos mexicanos) en efectivo, cheques y 65 gramos de cogollos de marihuana.

No es la primera vez que el youtuber, quien se cuenta con poco más de 6 millones de seguidores en la plataforma de vídeos, se ve envuelto en un escándalo por incumplir las medidas de distanciamiento, ya que en octubre pasado los vecinos lo denunciaron por realizar un festejo con más de 100 personas.

Horas antes del allanamiento, Yao Cabrera ya era tendencia por la crítica a la “broma” que realizó a sus seguidores al fingir su propia muerte a manos de dos presuntos sicarios.

Por este hecho incluso algunos jóvenes pidieron justicia por la muerte del supuesto creador de contenidos.

Miren que yo me esperaba poco de la Argentina, pero ver qué hay gente, no se si en joda o enserio, se acercó por la supuesta muerte del desperdicio de masa encefálica de Yao Cabrera, AL PUTO OBELISCO. Creo que a las 7:20 de hoy catalogan como ex país pic.twitter.com/OlkbqJDuy3