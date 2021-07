Yao Cabrera, imputado por varios delitos contra menores de edad: responde

Ernesto “Yao” Cabrera, el polémico youtuber popular en Argentina y Uruguay; fue imputado por cargos de trata de personas, explotación con fines sexuales y pornografía infantil. Así lo dio a conocer el canal Todo Noticias.

Trascendió que otros integrantes del llamado “Wifi Team”, un equivalente de lo que en México resultó la empresa Badabum; también resultaron imputados, según determinó el juez federal de Campana (Buenos Aires, Argentina), Adrián González Charvay.

Esto luego de que una víctima acusara a Yao y sus colaboradores de mantenerla encerrada en la llamada Mansión Wifi, sin un cobro de sueldo y en el que solo se le permitía salir los domingos.

De acuerdo con la parte legal replicada por El Diario de Carlos Paz, se informó que la víctima manifestó que:

Se adelantó que Yao Cabrera y sus colaboradores se irán a un juicio oral para resolver su situación jurídica en tanto que el youtuber alega que la acusación es falsa:

“Hace cuatro años en unos videos que hacíamos en la calle grabamos a un familiar de la persona que me denuncia. Ahí nos empezó a hacer la guerra por todos lados. Perdió en todas y con mi abogado le pusimos un bozal legal para que no pueda hablar más. Me denunció por trata, por prostitución, le fue agregando cada vez más cosas. Yo estoy muy tranquilo, la verdad terminan ganado”; dijo Yao en su defensa.