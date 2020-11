Yesung, de Super Junior, llama ''héroe'' a Maradona y lo ''cancelan''

Yesung, integrante del veterano grupo de K-Pop Super Junior, se unió a las condolencias en redes sociales por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, que ocupa las primeras tendencias mundiales.

El cantante, quien ya antes ha estado en México y Latinoamérica con Super Junior, quiso honrar la memoria del considerado “crack” del balompié argentino con una frase en español que decía:

No obstante, varias fanáticas de Latinoamérica lamentaron que el intérprete de “Pink Magic” utilizara la palabra “héroe” para referirse al argentino, quien también era conocido por su controvertido estilo de vida que incluía su adicción a las drogas y sus dichos sobre el pago de manutención de sus hijos.

te amo pero no

Nooo Yesung 🤣🤣🤣 no es un héroe. Es un machista de primera

A pesar de los ataques, algunas fanáticas del cantante (conocidas como Elf) mostraron su apoyo a Yesung reconociendo que la popularidad de Maradona en el mundo se debía al fútbol, ya que jugó en varios clubes, por lo que su vida o escándalos serían poco conocidos en otros lugares como Corea del Sur.

En Argentina, no se puede caminar por la calle, sin encontrar a gente llorando y ni hablar de los programas de tv..los conductores de los noticieros llorando, es todo tan fuerte. Hoy fue un día muy triste para los fans del fútbol.

La mayoria de comentarios en el post son de elf latinas diciendo "por ahí no es Yesung", por ahi no es que? no saben leer?. El peor enemigo de super junior es su propio fandom, Dios mio