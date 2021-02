El actor desató la polémicas luego de puntualizar que no se vacunará contra la Covid-19, pues están bajo tratamiento de dióxido de cloro.

MÉXICO.— Eric del Castillo es otro famoso que está en contra de la vacuna del coronavirus, es por ello que aseguró que no se vacunará contra la Covid-19.

El actor también comentó que no cree en las vacunas y que tampoco las necesita, ya que él y su familia están toman dióxido de cloro y siguen las estrictas medidas sanitarias.

En una entrevista con el programa "Sale el Sol", el actor de 87 años de edad, señaló que no está interesado en registrarse para obtener la vacuna contra la Covid-19, pero tampoco su familia tiene planes de aplicársela.

En dicha plática también detalló el "tratamiento" de dióxido de cloro que ha seguido desde hace 6 meses y que su esposa e hijas también han tomado, pese a los comentarios negativos sobre el uso de dicho producto.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a familiares míos que estuvieron a punto de morir y se han salvado con dióxido de cloro […] Tenemos mucha información al respecto, información científica.”puntualizó el histrión.