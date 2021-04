Con lágrimas en el rostro, la cantante aseguró que tras su declaración con Adela Micha no volverá a hablar de su hija, pero espera algún día tener un reencuentro con ella.

MÉXICO.— Alejandra Guzmán concedió a Adela Micha una entrevista exclusiva para el nuevo programa de la periodista, “Me lo dijo Adela”, el cual se transmite a través de El Heraldo Televisión. En dicha plática, la cantante se sinceró y habló sobre las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía.

Con lágrimas, Alejandra indicó que esta entrevista sería la última vez en la que hablará sobre el polémico tema pues para ella es un capítulo cerrado. Pero no descartó la posibilidad de tener un encuentro con su hija.

"La Guzmán" le dijo a Adela Micha que a diferencia de lo que asegura Frida, a ella le duele el distanciamiento con Frida. Alejandra afirma que la ha buscado y que la última vez que lo hizo fue para su cumpleaños.

La cantante explicó que quiere tener un acercamiento con su hija, pero en la intimidad. Alejandra Guzmán le aseguró a Adela que sí Frida Sofía le pide un acercamiento con gusto lo hará, pero este reencuentro tendría que ser sin ningún tipo de presencia de medios de comunicación y acompañadas de expertos que puedan ayudar a ambas a tener una reconciliación.

#AHORA I "He tratado de ayudar a Frida (@frida___sofi). Tenerla bajo medicamentos. Desde hace 2 años ha dicho cosas de mí que no son ciertas, cosas que no se pueden comprobar. He hecho lo mejor por ella", dice @Al3jandraGuzman en #MeLoDijoAdela



👉 https://t.co/f86watl5zU pic.twitter.com/IbU7Dkz2N0