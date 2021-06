"Yo me casaría contigo": expresión de apoyo de J Balvin a Ricky Martin

J Balvin hizo una declaración de amor a Ricky Martin que dejó muy en claro no solo su cariño hacia su colega, sino también su apoyo y solidaridad hacia personas de la comunidad LGBTQ+ que han sido víctimas del rechazo, la discriminación y violencia.

Por el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, Ricky compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató que luego de haber subido unas fotos con su esposo que fueron publicadas en una revista, muchas personas les dejaron comentarios denigrantes y otros dejaron de seguirlo en redes.

El astro boricua añadió que no es precisamente el número de seguidores que lo sigan o no lo sigan lo que le preocupa, sino el mensaje que hay detrás de su decisión.

Lo que le causó el mismo sentimiento que experimentó antes de compartir públicamente su orientación sexual, dijo.

"Ese mismo (sentimiento de) miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser".