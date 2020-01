"Yo no vine a ser tu amiga": Danna Paola "destroza" a un Académico

MÉRIDA.- Este domingo se vivió uno de los conciertos más fuertes de La Academia; debido a la respuesta de Danna Paola hacia un académico que la llamó "c*lera*.

"¿Así no soy c*lera contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie ", afirmó Danna Paola.

Esto, en respuesta a un vídeo en donde los académicos Gibrán y la yucateca Francely, mantenían una conversación en la que el joven insultó a Danna Paola, llamandola "c*ulera" por las críticas que le hizo el domingo pasado al finalizar su presentación.

"Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda... y yo, pues gracias por ser tan c*lera", comenta Gibrán a Francely, a lo que la joven responde "Por dos", validando las declaraciones del joven.

La cantante se quedó con las ganas de defenderse y respondió de una manera muy educada; al principio le dio una buena a Francely, pese a que su presentación no fue tan buena; y en el turno de Gibrán, comenzó con muy muy buenos comentarios que drásticamente cambiaron, para recordarle lo que hizo.

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras criticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar; así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy c#lera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar".