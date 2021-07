"Yo soy barrio": Lolita Cortés confirma si peleas con Jolette fueron reales

La actriz de teatro detalló cómo iniciaron los pleitos con Jolette; también confesó si dichas disputas eran reales.

CIUDAD DE MÉXICO.— Lola Cortés pese a ser una gran actriz de teatro y televisión, es mayormente recordada por sus peleas o discusiones con Jolette Hernández Navarrete, concursante del reality show "La Academia".

Tras muchos años de aquel show, en redes sociales, internautas sigue recordándola como la juez que nunca quiso a Jolette y que siempre tuvo un mordaz comentario para la participante. Pero realmente esas críticas eran observaciones que hacía para que la joven mejorara o solo era parte de una estrategia para generar rating. Ella lo aclara todo.

En entrevista con Yordi Rosado, Lolita Cortés habló de cuando fue contratada en TV Azteca para ser jueza de "La Academia" por varios años. La mujer considerada como una de las máximas exponentes del teatro en México aseguró que la cuarta temporada fue la que más sufrió, pues sus diferencias con Jolette no le producían satisfacción como muchos creen.

La ahora juez de "Las estrellas bailan en hoy" también detalló cómo fue que iniciaron esas famosas disputas entre ella y la participante.

"Viene la cuarta generación y jamás esperé que alguien me fuera a contestar[…] Me contestas y a mí me pones el 'On'. Yo soy barrio. Me contesta la niña y yo 'What?', y entonces le contesto", explicó Lola Cortés sobre cómo inició su rivalidad mediática con Jolette.