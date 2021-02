El conductor no solo aclaró la polémica que lo rodea sino que hizo un llamado a las personas para que se vacunen contra la Covid-19.

MÉXICO.— Juan José Origel por fin habló del por qué se fue a EE.UU. para aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Cabe destacar que su viaje fue expuesto a nivel internacional, lo que a su vez desató las críticas y hasta un posible severo castigo.

Solo le pidieron su pasaporte para vacunarlo

A través del programa "Hoy", Pepillo Origel detalló cómo es que recibió la vacuna y porque razón se la puso.

El conductor del programa 'Con permiso', le dijo a Raúl Araiza y Andrea Escalona que solo necesito su visa de turista. Además aseguró que no usó ningún tipo de influencia para recibir la vacuna, sino que al llegar a Florida, le ofrecieron recibirla.

Tras aceptar "la oferta", el periodista acudió a un zoológico donde únicamente le pidieron su pasaporte para verificar su edad, y posteriormente, lo vacunaron.

“Yo llego, me citan a las 3 de la tarde en un zoológico de Miami [...] Yo llevaba chófer porque yo no tengo ni licencia para manejar que muchas veces allá te la piden para todo esto. Yo llegué porque tenía la cita. Con lo único que llegué fue con mi pasaporte de turista. Lo vieron, me pusieron la vacuna”, comentó Juan José.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Pepillo también explicó que el personal que se encontraba en el zoológico advertía a la gente de que "si una persona no va a ponerse a la vacuna, se la ponen a otra para que no la tire.

Aunque era necesario cumplir con el requisito de la edad.

"Estaba muy emocionado"

Sobre la razón por la que se aplicó la vacuna contra la Covid-19, y además lo presumió en redes sociales fue porque "estaba muy emocionado", y para dar el ejemplo a aquellos que no se quieren vacunar.

“¿Sabes por qué lo hice? En primer lugar porque estaba yo muy emocionado, muy emocionado. Y para mucha gente que no se atreve, que no quiere recibir la vacuna pues que vean[…] ¡No sé! ¡Me emocioné muchísimo! A parte por p3ndejo, también, la verdad, pero era sin ninguna mala intención”, detalló el conductor.

¿Qué pasará con la otra dosis?

Juan José Origel dijo estar a la espera de una llamada para viajar nuevamente a Miami y le apliquen la segunda dosis.

Asimismo, el presentador aseguró no sabe nada sobre alguna multa o lo de que haya perdido su visa. Incluso comentó que ni lo han contactado al respecto.

“Yo estoy esperando que me hablen y que me digan, yo espero en dios que sí me la pongan […] Les digo que no pasa nada, si tú te formas te la ponen más bien por la edad […] ¿A quién no le gustaría vivir sin esta enfermedad? ¿Ustedes no mandarían a su papá, a su mamá, a toda la gente? [...]”.

“Yo no sé nada de eso, yo solo dije muchas gracias por la oportunidad de recibir esta vacuna […] Ahora que me digan ¿hice mal en irme a vacunar? tengo miedo, tengo edad de estar vacunado, ¿cuál es el problema? Bendito sea dios me la pusieron. Ahora espero que me llegue la segunda”, expresó Origel.

Al finalizar su entrevista hizo un llamado a todas las personas de edad avanzada para vacunarse, pues es para cuidar de su salud.- Hoy.

