Yolanda Andrade admite que sí se casó con Verónica Castro (Video)

MÉXICO.— Después de la entrevista que Yolanda tuvo con Jorge Poza donde de forma indirecta dijo que se había casado con Verónica Castro, surgieron muchos dimes y diretes entre las dos conductoras. Cansada de ello Yolanda decidió hablar antes las cámaras y contar la verdad.

En entrevista para el programa americano, “Primer Impacto” de Univisión, Yolanda admitió que sí se casó con Verónica Castro.

También pidió que no la llamen mentirosa, porque no lo es y, aunque muchos quieren que ella muestre fotos y videos del enlace, no lo hará para evitar más problemas con Verónica.

Yolanda asegura que no miente y acepta que si hubo una boda

Por primera vez y ante las cámaras del noticiero, Yolanda confirma que sí, se casó con Verónica Castro hace más de 20 años.

En la entrevista inicia contando cómo es que Javier abordo el tema sobre el matrimonio con la Castro:

“Me dijo Javier Poza que si era Verónica Castro y pues yo dije, ‘que busque a Verónica y que lo desmienta’.

También menciona que fueron grandes amigas y, todo eso fue una locura.

Verónica niega todo

Al día siguiente de la entrevista con Poza, Verónica se enojó e hizo una llamada; se la mandaron a Yolanda, y quedó impresionada al escuchar a Verónica que detonó un enojo, y ofensas.

En la llamada, Verónica negó que se casó con Andrade y aseguro que en esta vida no le tocó ser lesbiana.

Esos comentarios desataron el enojo de Yolanda, quien explico que, lo que no le pareció fue la manera tan despectiva con la que Castro se refirió a la comunidad gay:

“Dijo muy despectivamente que no era lesbiana, eso fue muy feo de su parte y yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy despectivo para la comunidad. Como si ser lesbiana fuera algo malo”.

“Yo no entiendo por qué Verónica se puso así, de mi boca nunca salió la afirmación de quien había sido la novia y después ella sola dijo que sí”.

Hasta este punto Yolanda explica que, a Verónica le está pasando algo muy raro al echarle la culpa a otros y, hacerse a la víctima.

Después de estas palabras la reportera le pregunta directamente: “¿tú realmente sí te casaste con Verónica Castro en una ceremonia simbólica en Ámsterdam?” A lo que sin titubear Yolanda responde que sí.

Yolanda tiene pruebas pero “no vale la pena mostrarlas”

Luego de que la reportera le preguntará, que si tiene pruebas de lo que está diciendo, Yolanda responde que no es ninguna mentirosa y que obviamente hay fotos y video pero que no vale la pena sacarlos porque no quiere pelearse con Verónica.

Yolanda desea que los dimes y diretes se acaben, pero sobre todo las agresiones que recibe en redes sociales, donde le han dicho que “ojalá y se muera”.

Menciona que, le duele que Castro ya no la quiera, y que algo tan bonito e importante terminará en un chisme así tan corriente.

Al final Yolanda aclara que, a ella no le ofende que Verónica Castro le diga mal agradecida y lesbiana, pero le que si le importa y no va a permitir es que le digan mentirosa, porque no lo es y no ha dicho ninguna mentira y por esa razón es que acepto dar la entrevista.

Andrade menciona, que es quién tiene la verdad, en video, fotos, en su alma, en su corazón y cabeza.

Al final le manda un mensaje a Castro, diciendo que ella lo único que quiere es la paz entre ella y Verónica.– Con información de Telemundo.

