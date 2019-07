Yolanda Andrade confiesa que se casó con una mujer “muy famosa”

“Noticia de último minuto, ahora sabemos que Yolanda Andrade se casó y nunca nos dijo”, reveló Montserrat Oliver a través de Instagram

Y aunque Yolanda Andrade pidió a Montserrat que borrara la publicación no lo hizo, por lo que tuvo que dar la cara para confirmar la noticia.

Cuestionada ante las cámaras de “Ventaneando”, Yolanda Andrade reveló que se casó de forma simbólica con una mujer, sin embargo no puede decir de quien se trata pues es una figura pública.

“Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa y entonces yo no puedo decir ‘ay, fulana’ si a ella no le he preguntado“, platicó.

Yolanda recalcó que se trató de un “momento muy padre” y que fue en Ámsterdam.

“Me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza decirlo, pues algún día”, añadió.

Yolanda aseguró que “sería una imprudencia” si revela el nombre, aunque a lo mejor si la “agarran descuidada” entonces lo diga.

“Prefiero preguntar, porque si no se me hace como muy irrespetuosa que ande yo abriendo la boca”, aseguró.

Yolanda bromeó que si se divorcia regresaría al mismo lugar y que no quiere dar más detalles de la relación para que no se le “cebe”. “En una de esas hay boda de plata”, dijo entre risas.

Cuestionada acerca de su romance con la cantante Lorena Meritano, únicamente dijo que es una “gran amiga y gran amor”.

Recientemente Yolanda y Montserrat aprovecharon el “Mes del orgullo” para “salir del closet” en su programa de televisión, donde incluso hablaron de la relación que tuvieron en el pasado.