Yolanda Andrade da largas sobre polémicas imágenes con la ‘Vero’ Castro

MÉXICO.— Yolanda Andrade vuelve a estar en la mira, debido a que, los rumores de que mantuvo una relación amorosa con Verónica Castro regresan, y ella misma confirma o desmiente.

Según en el programa “El Gordo y la Flaca”, se difundieron imágenes de Yolanda colocándole bloqueador solar (o bronceador) a Verónica Castro en las nalgas.

Ante la aparición de esa imagen la prensa no dudó en ir a cuestionar a la conductora del programa “Montse & Joe”.

A lo que ella respondió bromeando y dando largas sin aclarar o desmentir dicha imagen.

Después de estos comentarios intentó cambiar de tema, pero ante la insistencia de los reporteros…

Intimidada por los cuestionamientos, Yolanda dijo estar agradecida por el interés de los medios en su vida y recordando el tema de su boda en Ámsterdam, recalcó:

“Me gustaría entrar en detalles, pero la verdad no es derecho. Yo si les dije, muy querida, muy famosa, no se confundan tampoco con cualquier cosa que agarren en la calle, entonces yo no puedo decir más”.