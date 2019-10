Yolanda Andrade pide recomendaciones para nueva novia

Yolanda Andrade ya no quiere estar soltera así que recurrió a las redes sociales para encontrar a una nueva pareja.

La conductora de televisión compartió una fotografía en la que aparece con lentes oscuros y una boina para “seducir” a las candidatas. “Se busca pareja… ¿alguna recomendación?”, escribió Yolanda Andrade.

“Para qué, luego la balconeas” fue uno de los comentarios en referencia a su supuesta boda con Verónica Castro, quien incluso optó por retirarse de la actuación y dejar las redes sociales de forma temporal tras el rumor.

“Ojalá encuentres una persona q te ame te procure te sea fiel y te admire pues se me hace q eres buena persona aaahhh!! y q no te niegue,q después se haga pend… y diga, noo! Yo no era!!”, fue otro de los comentarios.

“Échale un ojo a las extranjeras… no están nada mal, pregúntale a Montse“, le recomendó una de sus seguidoras.

Algunas de sus seguidoras se apuntaron para salir con ella, aunque también otras le dijeron que “no se haga tonta” pues su único amor es Montserrat Oliver.

La última relación que se le conoce fue con Melissa Galindo, quien participó en el reality show “La Voz México”. Anteriormente fue pareja de Lorena Meritano y Montserrat Oliver, con quienes mantiene una gran amistad.