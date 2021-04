Las teorías detrás de la muerte de Selena y la fría escena del crimen

A 26 años del asesinato de Selena Quintanilla, la pregunta que aún no tiene respuestas y que se mantiene en la cabeza de la familia y cientos de fanáticos es: ¿Por qué Yolanda Saldívar mató a la reina del Tex-Mex?

Aunque desde el asesinato de Selena, la que fuera fundadora y líder de su club de fans ha ofrecido diversas entrevistas, hay al menos cuatro teorías que se mantienen como opciones “sólidas” detrás del asesinado de la diva del Tex-Mex.

Y es que a nadie le queda duda de que el homicidio de Selena, quien falleciera desangrada por un disparo en la espalda, se cometió a sangre fría, en una historia de traición de quien consideraba una amiga de confianza. Esa misma mujer, permanecería durante horas, con la pistola que mató a la cantante, apuntándose en la cabeza y amenazando con acabar con su vida, en una larga negociación con la policía que rodeaba su auto.

El primero, y más fuerte, es que Yolanda tenía miedo de ser descubierta por la familia Quintanilla, debido al mal manejo administrativo que realizaba dentro del club y como gerente de la tienda de ropa de la marca de Selena. Se dice que el miedo a ser despedida causó que le disparara a la artista por la espalda.

Se dice que el día del asesinato, Selena confrontó a Yolanda, luego de que su padre Abraham Quintanilla le comentó del faltante de 30 mil dólares (hoy 613,140 pesos mexicanos) de las tiendas, en las que la mujer –de entonces 34 años- era gerente. Según otras versiones, la intérprete de “Como la flor” se reunió con la exenfermera en el motel Days Inn, en Corpus Christi (Texas), acudiendo al llamado de ésta de que el día anterior había sufrido un asalto y un abuso sexual.

Otra versión, que fue la que declaró Yolanda Saldívar a María Celeste Arrarás, es que en realidad entre ambas mujeres existía un secreto, por el cual Selena le habría reclamado a su entonces amiga. Con esta versión, Yolanda también desmintió que la cantante quisiera despedirla y aseguró que era ella quien quería irse, debido al “secreto”:

“Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto ”.

Según su declaración, Yolanda escuchó una conversación privada entre Selena con Ricardo Martínez, un cirujano plástico con quien presuntamente la cantante se relacionó al punto de confesarle que había abortado, poco después de enterarse que estaba embarazada.

“La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete’. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: ‘mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. Donde ella iba para la puerta le dije yo: ‘no cierres la puerta’. Donde le dije eso, se me fue el tiro”, reveló.