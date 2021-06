"Yonaguni" de Bad Bunny esconde estas referencias y significados

Bad Bunny está de estreno, pues acaba de lanzar Yonaguni, su nueva canción. Su letra, con partes en japonés, sorprendió a más de uno. Te contamos los detalles.

Yonaguni es una isla habitada en Japón, que forma parte de las islas Yaeyama y está a 67 millas de la costa de Taiwán. Entre 1945 y 1972 fue ocupada por Estados Unidos, pero fue devuelta a Japón para formar parte de la prefectura de Okinawa.

En 1986, los buzos locales descubrieron una formación rocosa submarina con terrazas en forma de escalera.

Esta canción de Bad Bunny tiene una parte en japonés y trata del intento de olvidar a una mujer de la isla Yonaguni. El cantante incluso menciona que está dispuesto a volar a Japón.

Las partes en japonés dicen:

Y a Yonaguni le llego, oh Aunque sé que no debo, ey”.

Bad Bunny se hace en el vídeo un tatuaje que resulta ser un juego que fue muy popular: Pokémon Go.

Naruto: Hay una parte de la canción que dice “Te canto un mariachi, me convierto en Itachi“. Este último es un personaje de Naruto que pertenece al Clan Uchina.

Psicólogo: Bad Bunny anime no existe, no puede hacerte daño Bad Bunny anime: pic.twitter.com/9j27QWBOKi

En el Súper Bowl de 2020, Bad Bunny usó un anillo de Zetzu, personaje de la organización criminal Akatsuki del anime.

Al final de Yonaguni, se muestra un fragmento con estilo anime, que se parece al ending que tienen estas series.

BAD BUNNY SINGING IN JAPANESE IM DEAD HE REALLY DID THAT YALL BYEEE #YONAGUNI 🌸 pic.twitter.com/Spt13eR7TY