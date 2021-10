Yordi Rosado confesó que le vomitaron encima en pleno momento íntimo

El conductor contó la vez que una exnovia le vomitó encima mientras tenían relaciones sexuales.

CIUDAD DE MÉXICO.— Yordi Rosado volvió a dar de qué hablar luego de que confesará una "anécdota" con una exnovia.

El presentador de programas en Unicable como "Miembros Al Aire" y "De Noche con Yordi", aprovechó las cámaras para contar que durante un momento íntimo le vomitaron encima y sin lugar a dudas fue una experiencia desagradable que siempre recordará.

Yordi Rosado fue vomitado

En el programa "De Noche con Yordi" el también del locutor narró a Verónica Flores, Michelle Vieth y Ernesto Laguardia, quienes estuvieron como invitados, la vez que durante un momento íntimo una exnovia le vomitó encima.

Su relato sobre esta desagradable experiencia surgió luego de que los famosos contestaron la pregunta de si han vomitado cuando están borrachos para sentirse mejor, a lo que Yordi dijo que una ex "devolvió el estómago" pero en pleno acto sexual.

"A mí me tocó una chava que, haciendo el amor […]", inició narrando el presentador. "¿Te vomitó?", le preguntó Verónica, a lo que Yordi respondió afirmando con la cabeza. "No me prendió, pero me reí. Dije: 'Pobre', porque no lo veía venir, no creí", añadió Yordi Rosado.

El ex integrante de "Otro Rollo" agregó que tras ese suceso: "nos reímos cañón, la limpié y me dijo: 'Perdón, pero qué reacción tan más chingona'. Y la pasamos los próximos meses muy bien".

En tono de burla, el co-conductor Lechuga le preguntó: "¿Te siguió vomitando?". A lo que Yordi dijo: "Nunca más, pero no me enojé", reiteró.

Esta anécdota se une a lista de vivencias que Yordi Rosado a contado en sus diversos programas incluidos los vídeos en su canal de YouTube en el que desde hace un tiempo ha realizado entrevistas con famosos, quienes han hecho confesiones muy reveladoras.

