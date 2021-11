La youtuber afirmó que está afrontando problemas de salud mental y está "luchando" por mantenerse.

CIUDAD DE MÉXICO.— YosStop enfrenta un problema de salud que la tiene frustrada y preocupada, se trata de su vista. En una reciente visita que le hizo su novio al reclusorio, la youtuber le dijo que tiene visión borrosa que no le permite ver con claridad nada que esté a más de dos metros de distancia.

YosStop muy asustada de perder la vista

Aunque su novio Gerardo González le explicó que ese padecimiento puede deberse a una afectación ocular asociada a la duración e intensidad de actividades que está realizando como la escritura o lectura, y que pueden ser síntomas transitorios, Yoss se muestra asustada, pues siente que esta afectación puede ser permanente, es por ello que compartió una reflexión en redes sociales en la que reconoce su "miedo":



"Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista [...] Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé ¡Qué ironía! La cárcel 'me abrió los ojos' en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien", se lee en el texto que ha preocupado a sus fans.

YosStop admite afrontat un problema de salud mental

El problema de visión que reporta la youtuber Yoseline Hoffman, quien fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara Suárez, quien fue víctima de violación cuando era menor de edad, se añadiría a la reciente crisis de salud mental que también dijo estar padeciendo.

En otra publicación realizada por su novio, la también influencer compartió una larga reflexión sobre cómo su salud mental se ha visto afectada por el encierro, el cual ya suma un tiempo de cuatro meses en prisión preventiva desde que fue detenida el pasado 29 de junio.

"Les comparto esto porque es cierto que he aprendido muchas cosas a través del sufrimiento, pero también hay momentos muy depresivos, momentos difíciles donde sientes dolor y no puedes pararlo hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan. Esto es una lucha diaria para tratar de tener salud mental y resistir", se lee en su mensaje compartido en Instagram.

Se prevé que en estos días de noviembre sea cuando se defina su responsabilidad o no en el caso. Asimismo, se rumorea que la parte acusadora ya habría llegado a un acuerdo con la youtuber, pero hasta el momento esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes.

Por lo que hasta ahora la autoridad será la que se encargue de definir lo qué pasará con YosStop.

