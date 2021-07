YosStop habría provocado que chica trans se quitará la vida: Caeli

El cyberbullying que supuestamente desató YosStop en contra de la joven detonó que la muerte de ésta.

CIUDAD DE MÉXICO.— Un nuevo señalamiento recae en la youtuber YosStop. Ahora es la también creadora de contenido Patricia Caeli Santaolalla López, mejor conocida como Caeli, quien reveló que no solo ella sufrió acoso cibernético por parte de Yoseline Hoffman, también una chica trans que lamentablemente se quitó la vida.

En un vídeo, Caeli asegura que 'Yoss' sería la causante de que Mika Lascuráin, una mujer trans, se haya quitado la vida como consecuencia de los ataques cibernéticos constantes que habría realizado la presunta culpable del delito de pornografía infantil.

Mika fue el claro ejemplo de que Mochis tiene la sociedad más asquerosa que he visto, espero que es descansando en paz, we r going to miss u queen ❤️ pic.twitter.com/SebS1Gxraz