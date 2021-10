YosStop envía mensaje sobre su aspecto físico desde la cárcel

MÉXICO.- YosStop, la famosa influencer y youtuber, ya cumplió tres meses en prisión, acusada por pornografía infantil y difamación por el caso de Ainara Suárez. Desde la cárcel le ha enviado mensajes tanto a su familia como a sus seguidores, mismos que son públicos a través de su novio, Gerardo González, quien la visita en el penal.

Ahora la influencer volvió a enviar un mensaje, esta vez enfocado en su aspecto físico.

"¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó", empieza la youtuber.

"Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu (…) es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí".

Asimismo, YosStop escribió que el amor propio es lo más importante.

"Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso? Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da", aseguró.

"A veces queremos vernos como otras personas, pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya, si les gusta o no es todavía menos importante", concluyó su mensaje.