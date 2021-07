Petición en Change.org exige liberación de Yosstop; su mamá rompe el silencio

MÉXICO.- Desde la semana pasada, el caso de la youtuber “Yosstop” ha dado de que hablar. Ahora la usuaria Kristell Flores lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México liberar a la influencer, quien actualmente está acusada por portar pornografía infantil y difundirla a través de las redes sociales.

La petición se encuentra como “Liberación de Yosstop” y hace un llamado a las autoridades, bajo el argumento de que “realmente deben de demandar a los violadores de la menor de edad en aquel tiempo. La que demostró que era la protagonista fue la misma victima quien lo subió en un TikTok, declarando que era ella”, se lee en el sitio web.

fiscalia México : Liberación de YosStop - Sign the Petition! https://t.co/ojUJnh6b6R via @Change — Karla Ruby (@KarlaRuby_8) July 3, 2021

La meta es la recaudación de 50 mil firmas, que hasta el momento de publicación de esta nota suman más de 38 mil.

“¡Al lograr las 50,000 firmas, esta petición es una de las más firmadas!”, agrega el sitio.

Quienes firman dejan en la plataforma algunos datos personales, como nombres, apellidos, así como sus ubicaciones.

Mamá de Yosstop exige su liberación

Asimismo, la mamá de la influencer pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, intervenir en el caso de su hija a través de un vídeo.

“Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, sabes tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija este privada de la libertad en una cárcel. Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, yo pido la libertad para mi hija”, expresó.

En la grabación, la mamá de Yosstop detalló que más de 40 policías de la CDMX detuvieron a su hija en su domicilio, el pasado 29 de junio.

Violación equiparada

Yoseline Hoffman fue detenida la semana pasada, luego de una demanda por el vídeo que mostró en su canal en el que se veía como una menor, identificada como Ariana, fue abusada sexualmente por cuatro hombres con una botella de champagne mientras se encontraba en estado de ebriedad.