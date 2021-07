YosStop publica un mensaje: “Estoy privada de mi libertad por terminología"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La noche de este viernes, Yoseline Hoffman, mejor conocida como “YosStop“, publicó un mensaje a través de redes sociales, luego de ser detenida el pasado 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber difundió un Intagram Stories donde aseguró que está privada de su libertad por terminología, no porque sea peligrosa ni culpable.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable“, se lee en la historia compartida por la red social.

Detenida

Yoseline fue detenida en la colonia Narvarte de la Ciudad de México e ingresada al Centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla. Hermano de influencer pide respeto a su madre.

A través de redes sociales, Ryan Hoffman, también conocido como “Rayito” y hermano de Yoseline Hoffman, compartió un Instagram Stories explicando su ausencia y pidió comprensión, respeto y empatía para toda su familia, principalmente hacia su madre Marina Badui, quien se encuentra muy afectada por la detención de su hija.

Explicó que no se ha pronunciado al respecto y que ni siquiera le está permitido hacerlo porque entorpece el proceso legal de su hermana.

Contó que esto le ha afectado sentimentalmente, pero principalmente más a su madre. “Les quiero pedir de favor, que es una señora mayor, les pido respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia“, dice en el video. Y aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

Fue denunciada por una joven

En marzo pasado, la youtuber fue denunciada por el delito de pornografía infantil y violación equiparada en contra de la joven Ainara “S.”

Esto se dio a conocer en la cuenta de Instagram de la chica, quien subió en sus historias lo que había hecho, así como una imagen de la denuncia legal que presentó su equipo de abogados contra la influencer y contra otras cinco personas: Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A y Patricio A.

Los hechos, narrados en la denuncia, se realizaron el 25 de mayo del 2018 cuando Ainara, quien tenía 16 años de edad, acudió al domicilio de Axel A para participar en una fiesta en donde se consumió bebidas alcohólicas. Bajo la influencia de esto, los jóvenes abusaron de la chica introduciendo una botella a su vagina.

Tras esa noche, los jóvenes compartieron en diversas redes sociales el video donde se les ve realizando esta acción. En la acusación se señala que tuvo gran impacto psicológico y social para la chica afectada ya que fue víctima de bullying y ataques constantes, entre ellos, una pelea que fue grabada y subida al internet, la cual se hizo viral.