YosStop se queda en prisión dos meses más; amplían plazo de investigación

Un amigo de la youtuber aseguró que la joven la está pasando mal en la cárcel, pero un juez amplió a dos meses el plazo de investigación contra la Yoseline.

CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles 1 de septiembre se dictaron dos meses más para el plazo de investigación en el caso de Yoseline Hoffman, quien se encuentra en prisión preventiva luego de ser denunciada por el delito de pornografía infantil.

El abogado de la youtuber conocida como YosStop señaló a su salida de la audiencia, que el plazo cerraba el 5 de septiembre, pero ahora será hasta inicios de noviembre.

"Faltan tanto pruebas de nosotros, de la defensa, como de la asesoría jurídica de la víctima, de desahogar. Ya están ofrecidas pero como son dictámenes todavía no están terminados, entonces se pidió una prórroga de dos meses para el cierre del plazo… es un plazo en el que sigue la investigación", explicó el abogado Ricardo Cajal.

Cajal pidió no hacer caso a rumores sobre todo aquellos que dicen que Yoseline podría abandonar el penal de Santa Marta Acatitla en las próximas semanas.

"Lo que está es lo que pasó el día de hoy: que hay dos meses más para el plazo de investigación y como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum públicamente, la cárcel no es la única opción, hay medios alternativos de solución que están en la ley y que establecen ciertos requisitos, si en la medida de lo posible se considera viable uno se podrá llegar a una salida anticipada pero si no se puede pues no", explicó el representante legal de la influencer.

El defensa de Yoseline agregó que a esas salidas anticipadas se puede llegar a dar en cualquier momento antes del juicio oral, dependiendo lo que la ley establezca. En este momento el plazo principalmente es para aportar más datos de prueba.

¿YosStop podría llegar a un acuerdo?

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo o no con la víctima, la joven Ainara Suárez, el abogado comentó: "El acuerdo se puede darse en cualquier momento desde hoy y hasta el juicio oral, pero no es que sea un acuerdo o no, se llaman 'salidas anticipadas del proceso' y son varias, hay unas en las que se necesita la aprobación de la víctima y otras que no. Vamos a analizar la posibilidad de cualquiera de todas", detalló Ricardo Cajal.

"En estos dos meses nuestra chamba es seguir ofreciendo pruebas que creemos nos vayan a ayudar en el juicio oral para la defensa de Yoseline y paralelamente estamos en la apelación llevando el transcurso legal [...]", agregó el abogado

Por último, Ricardo reitero que si bien "ahorita no hay ningún acuerdo, la ley lo permite y de que existe la posibilidad existe".

El defensa desmintió qué Yoseline Hoffman esté pagando protección al interior de Santa Martha Acatitla y pidió no hacer caso a información falsa: "Eso no se de dónde lo sacaron, son chismes y notas que nada más sacan para vender", comentó. "Yoseline está bien, está en una etapa reflexiva de su vida y está bien", aseveró Ricardo Cajal.

