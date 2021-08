''You'': cuándo se estrena y qué pasará en la tercera temporada

La tercera temporada de “You” ya tiene su fecha de estreno: será el 15 de octubre próximo cuando Joe Golberg y Love Quinn den la bienvenida a su primogénito.

A través de un vídeo en redes sociales, Netflix anunció la nueva temporada del “thriller” y adelantó el nombre del nuevo integrante de la familia: Henry.

"No esperábamos un niño y mentiría si dijera que me hace gracia la idea de un miniyo y que no será todo un reto. Espero que sigas mis consejos y no mis pasos. Pero cambiaré por ti. Conseguiré que me admires y que te sientas orgulloso de llamarme papá”, se escucha decir a Joe (Penn Badgley) en el vídeo, según cita Sensacine.