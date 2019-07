YouTube elimina el video de Kenia Os; entre llantos lo denuncia

MÉXICO.— Kenia Os, influencer y cantante, denunció entre lágrimas que su video musical “Mentiroso” fue eliminado de la plataformas de video (YouTube) a nivel mundial.

Los fans de Kenia ya han creado un hastag #FuerzaKeninis, para brindar apoyo y tratar de que el video regrese a la plataforma.

Kenia ya es tendencia en Twitter, debido a que ella misma fue quien denunció que su nuevo video musical titulado “Mentiroso” fue borrado de YouTube.

A través de unas “historias” en Instagram dio la noticia a sus miles de fans.

“Kenini” como es conocida, comenta en las “stories” que su reciente material musical fue bloqueado a nivel mundial por la misma casa productora con la que había trabajado.

En los videos se puede ver a la influencer hablando entre llanto y por momentos con la voz cortada.

Además menciona que se trata de supuestas “razones relacionadas con los derechos de autor.

Entre llantos Kenia confirma que tampoco se puede escuchar el tema musical en otras plataformas como Spotify:

“Mentiroso ya no está disponible en YouTube y probablemente no va a estar disponible en Spotify por unas personas tan rateras y tan estúpidas se los juro. Lo peor que son personas, que no puedo mencionar por asuntos legales, pero son personas que tienen la peor empresa del mundo, la empresa que más roba, que ni siquiera hacen nada, expresó.