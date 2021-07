El momento en que Dina Stars es detenida se ha convertido en un claro ejemplo del crítico momento que atraviesa Cuba.

CUBA.— Tras el inicio de las manifestaciones en contra del Gobierno de Cuba por la falta de alimentos, medicamentos y mejores condiciones de vida, los hechos de represión en la isla continúan. Ahora la youtuber e influencer cubana Dina Stars fue detenida mientras realizaba una entrevista en vivo.

La joven se ha manifestado como una opositora del actual gobierno de Miguel Díaz-Canel, es por eso que en los últimos días dio diversas entrevistas con medios internacionales para contar lo que estaba pasando en su país, pero esto le traído problemas con el gobierno.

ACABAN DE DETENER A DINA (@Dinastars_)



Ayer hable con ella, le dije que vamos a salir a levantar la voz por todos lados si la detienen. El régimen debe saber que EL MUNDO ESTÁ MIRANDO TODO. Exigimos su liberación inmediata. #LiberenADina, YA. #SOSCuba 🇨🇺 pic.twitter.com/SwWxRSmOnG — Agustin Antonetti (@agusantonetti) July 13, 2021

Así fue la detención de Dina Stars

Durante una entrevista con el programa español ‘Todo es mentira’, la youtuber fue llevada por elementos de la policía.

En un vídeo que circula en redes sociales se puede ver que apenas estaba iniciando la conversación con el canal de España cuando hizo señas con las manos y con un rostro visiblemente consternado dijo: "la seguridad del Estado está ahí afuera. Tengo que salir".

Una joven identificada como la amiga de la influencer explicó con rapidez y sin dar detalles que no podía grabar.

Detienen a la youtuber cubana Dina Star mientras estaba en directo 🇨🇺 pic.twitter.com/RZumAM3QuV — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 13, 2021

Responsabiliza al Gobierno cubano de lo que le pueda pasar

Minutos después, Dina Stars regresó, Martha Flich, conductora del programa con el que había hecho enlace se apresuró a preguntarle si la iban a detener. A este cuestionamiento la cubana aseguró no saber, pero sí puntualizó que debía abandonar la entrevista pues tenía que acompañar a los agentes que acudieron hasta la puerta de su domicilio.

“¿Te van a detener?”, preguntó Martha Flich, a lo que Dina respondió: “No lo sé, me dijeron que los acompañara”, explicó la joven.

La detuvieron, en vivo, mientras realizaba una entrevista para un medio español. #LiberenADina #SOSCuba https://t.co/s56Eja5bGE — Agustin Antonetti (@agusantonetti) July 13, 2021

"Mis amigos irán detrás. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir" agregó con desesperación la influencer.

