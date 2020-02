EE.UU.— La youtuber de origen venezolana Lele Pons ha causado descontento entre algunos usuarios de redes sociales después de publicar un video en Tik tok.

En dicho material hace referencia al estereotipo del mexicano. Sin embargo, luego de tantas críticas a este video de apenas segundos, lo ha eliminado de su cuenta.

En el material de apenas segundos, la también modelo y cantante aparece bailando una canción en la que se escucha "me hice una prueba de ADN, resulta que soy 100% mexicana".

Ella y dos amigas más, continúan bailando, pero ahora el tema de los Tucanes de Tijuana: "La Chona"; luego se ve a las tres mujeres bailando y disfrazadas con sombrero y bigote.

A este clip, algunos usuarios respondieron molestos y con comentarios como "Mi cultura no es un disfraz".

Lele Pons really out here posting she’s “100% Mexican” (the hashtag) & dressed up (with her friends) in stereotypical ‘costumes’ when we all know she’s Venezuelan.... I’m tired. CAN WE FINALLY CANCEL HER ALREADY???? MY CULTURE IS NOT A COSTUME!!!! pic.twitter.com/v9Xtg744nT