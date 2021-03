En una semana marcada por el Día Internacional de la Mujer y los llamados a tomar conciencia sobre la violencia de género, la youtuber Superholly decidió sumarse a las voces de mujeres que reconocen haber sufrido algún tipo de abuso por parte de sus exparejas.

En su sección “No seas como Holly”, la también influencer –reconocida por su carisma y cercanía con sus seguidores- compartió la historia de “Pancho” (pseudónimo), un hombre que no solo manipuló a Holly para sacarle dinero, sino que incluso la retuvo contra su voluntad durante tres horas en un auto.

En la primera parte de su historia, presentada el jueves pasado, Holly cuenta cómo “Pancho” logró convencerla para que ella pagara sus cuentas, con una manipulación que la hizo sentir culpable y que la llevó incluso a contradecirse con su banco.

En un momento crítico de la relación, cuenta, “Pancho” incluso utilizó su tarjeta de crédito para pagar una cuenta de su teléfono por 500 dólares (10, 361 pesos mexicanos actualmente), a lo que ella –tras reflexionar- pidió al banco la devolución de su dinero. Entonces él le reclamó y la convenció de firmar un cheque por la misma cantidad, a lo que ella accedió.

En la segunda parte de su historia, Holly demuestra los diferentes niveles de violencia que pueden presentarse en una relación y que –efectivamente- ésta solo aumenta, muchas veces sin que la víctima logre identificarla.

En su caso, reconoce que a pesar de ser una persona con carácter fuerte, en algún punto temió que su entonces pareja pasara de la manipulación a los golpes, motivo por el que nunca entró directamente en conflicto y prefirió dejar que él actuara: hasta el día en que decidió terminar la relación.

Con lágrimas en los ojos ante el recuerdo, por el que confiesa que experimentó años de pesadillas, Holly cuenta que ese día le pidió apoyo a una amiga que no logró llegar a tiempo, cuando “Pancho” la confrontó por su decisión de separarse.

“Recuerdo que bajé corriendo al único lugar donde yo podía sentirme segura, que era el baño (…) Me metí al baño, lo cerré y me metí a la tina, haciéndome bolita y aferrada a mis cosas: las llaves de mi coche y mis tarjetas. Y solo escuché cómo movía la puerta y le pegaba, mientras me gritaba que estaba loca y mal de la cabeza”, relata la youtuber.